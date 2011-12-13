Opel Antara обойдется россиянам в 1,02 млн рублей
Российское представительство Opel объявило цены на новый внедорожник Antara. Базовая полноприводная версия автомобиля доступна с ценником в 1 020 000 рублей. Такая комплектация включает 2,4-литровый мотор мощностью 170 лошадей и 6-ступенчатую механику.
Самая небогатая версия Enjoy также включает в себя: передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние и задние боковые шторки безопасности, системы активной безопасности ESP, ABS, TC, DCS, передние и задние электростеклоподъемники, климат-контроль, стереосистему CD 30 MP3 с радиоприемником, подогрев передних сидений, тонированные задние стекла, стальные колесные диски диаметром 17 дюймов.
Кроме того, для комплектации Enjoy доступен пакет дополнительного оборудования Enjoy Plus. Последний включает бортовой компьютер, круиз-контроль, систему помощи при парковке, графический информационный дисплей и 18-дюймовые легкосплавные диски. Цена такого пакета - 44 тысячи рублей.
Самая топовая комплектация Cosmo стоимостью 1 258 000 рублей уже включает в себя пакет Enjoy Plus. Более того, в этой версии доступны: датчики дождя, кожаная отделка салона, биксеноновые фары, 19-дюймовые колесные диски, атермальное ветровое стекло, систему омывателей фар, складываемые наружные зеркала с электроприводом и обогревом. В дополнение к топу предлагается и пакет Cosmo Premium Plus стоимостью 70 000 рублей, в который входят: люк с электроприводом, навигационная система Touch&Connect и водительское сиденье с возможностью электрорегулировки по восьми направлениям. Версия Opel Antara Cosmo агрегатируется 3,0-литровым мотором V6 мощностью 249 л.с.