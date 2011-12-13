Особенности доставки грузов из Китая

Интерес российских предпринимателей к партнерам в Китае неизменно растет вот уже несколько лет. Торговые представители заключают обоюдовыгодные соглашения. На это влияет целый ряд факторов:

- дешевая рабочая сила;

- постоянное возрастающее качество;

- применение новейших технологий;

- доступные цены.

Все мировое сообщество уже убедилось в том, что Китай – это не штамповка некачественных товаров, а серьезные производители, которые дорожат своей репутацией. Поэтому, не удивителен интерес российской стороны к китайским товарам. Товарооборот постоянно растет, что приводит к необходимости транспортировки грузов. Российская сторона делает все возможное для того, чтобы усилить дружеские связи с Китаем. Наши страны подписали договор о строительстве крупнейшего порта и о реорганизации железной дороги. Именно, благодаря этому, доставка грузов из Китая становится все более доступной и экономичной. Объемы перевозок увеличиваются, все это происходит постоянно.

Все больше и больше предпринимателей из нашей страны и ближнего зарубежья, заключают договора, при которых доставка грузов из Китая производится быстро и недорого. Это дает дополнительные возможности, позволяя предприятиям развиваться и увеличивать товарооборот. При этом, отрадно заметить, что любые изменения в графике доставки, не бывают оставлены без реакции со стороны перевозчика. Делается все возможное, для того, чтобы клиент получил груз в оговоренное время, без дополнительных расходов.

Удобный сервис, который предлагается перевозчиками, включает в себя все опции, которые необходимы для плодотворного сотрудничества. Это не только доставка, что называется «от двери к двери», но и тщательный контроль во время пути. Кроме того, транспортная компания помогает в оформлении таможенных документов, деклараций и т.п. Обязательным условием является и представление интересов клиента во всех официальных органах.

В том случае, когда требуются консультации, связанные с внешнеэкономической деятельностью, специалисты компании придут на помощь. Есть возможность подучить саму. Квалифицированную помощь.

В любом случае, к каждому клиенту – особое отношение. Возможны не только индивидуальные скидки, но и дополнительные услуги, которые обуславливаются особенностями груза. Такой подход, является самым оптимальным и удобным, он привлекает все новых и новых заказчиков.