Появились первые изображения нового Mercedes-Benz SL

Как сообщалось ранее, новый родстер получит полностью алюминиевый кузов, а единственным элементом из стали станет рамка лобового стекла. Из алюминия будут изготовлены не только кузовные панели, каркас кузова, но и элементы силовой конструкции. Как утверждают в «Мерседесе», по сравнению с предшественником жесткость кузова нового SL на кручение возросла на 20 процентов, вес каркаса кузова снизился на 110 килограммов, а общая масса автомобиля уменьшилась на 140 килограммов. Также машина станет экономичнее примерно на 20 процентов.