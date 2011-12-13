Появились первые изображения нового Mercedes-Benz SL
В распоряжении сайта Germancarforum оказались первые изображения родстера Mercedes-Benz SL следующего поколения, сосканированные из рекламной брошюры. Автомобиль будет официально рассекречен в январе следующего года на моторшоу в Детройте, после чего поступит в продажу.
Как сообщалось ранее, новый родстер получит полностью алюминиевый кузов, а единственным элементом из стали станет рамка лобового стекла. Из алюминия будут изготовлены не только кузовные панели, каркас кузова, но и элементы силовой конструкции. Как утверждают в «Мерседесе», по сравнению с предшественником жесткость кузова нового SL на кручение возросла на 20 процентов, вес каркаса кузова снизился на 110 килограммов, а общая масса автомобиля уменьшилась на 140 килограммов. Также машина станет экономичнее примерно на 20 процентов.
О гамме двигателей нового Mercedes-Benz SL пока ничего не сообщается. Ожидается, что родстер будет доступен с линейкой шести- и восьмицилиндровых агрегатов. Также не исключено появление и «заряженной» модификации от AMG.