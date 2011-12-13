Пьяный водитель сбил двух женщин, шедших по тротуару
В Свердловской области пьяный 19-летний водитель насмерть сбил двух женщин на тротуаре. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло накануне вечером, 12 декабря, в городе Красноуфимске. Водитель автомобиля Hundai Accent выехал на тротуар и сбил двух пешеходов.
Пострадавшие, женщины 60 лет, от полученных травм скончались на месте.
Как оказалось, молодой человек не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но и не имел водительских прав. По его словам, он был в гостях у своей знакомой, где они вместе распивали спиртные напитки. После ссоры с девушкой молодой человек взял без спроса ключи от автомобиля, который принадлежит мужу его знакомой, и решил прокатиться.
Когда молодой человек выехал со двора дома, впереди двигался легковой автомобиль. Водитель его обогнал и продолжил движение. Однако Hundai Accent стало заносить на проезжей части влево, а потом вправо. Водитель попытался выровнять автомобиль, выворачивая рулевое колесо, но не справился с управлением, съехал с проезжей части, выехал на тротуар, который находился справа по ходу его движения, и сбил пешеходов. Он также снес ограждение газовой трубы.