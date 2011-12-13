Пьяный водитель сбил двух женщин, шедших по тротуару

Как оказалось, молодой человек не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но и не имел водительских прав. По его словам, он был в гостях у своей знакомой, где они вместе распивали спиртные напитки. После ссоры с девушкой молодой человек взял без спроса ключи от автомобиля, который принадлежит мужу его знакомой, и решил прокатиться.