Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки в Нижнем Тагиле (фото)
13 декабря 2011, 15:20Общество
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В результате столкновения с автомобилем Ниссан маршрутка с пассажирами опрокинулась. Два человека госпитализированы.
Происшествие случилось сегодня в 7 часов утра. В момент столкновения помимо водителя Газели, следовавшей по 20 маршруту, в автомобиле находилось 11 человек. После аварии в больницу доставлены две женщины, 1977 и 1959 года рождения. Первая женщина получила сотрясение головного мозга, диагноз второй пострадавшей – перелом лучевой кости предплечья.
По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила,Газель совершала выезд со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. Водитель же Ниссана двигался со стороны главной дороги слева от маршрутки. По словам водителя Газели 1957 года рождения, он ехал прямо и не заметил легковушку.
Фото с места происшествия предоставлены отделением пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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