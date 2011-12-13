Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки в Нижнем Тагиле (фото)

Происшествие случилось сегодня в 7 часов утра. В момент столкновения помимо водителя Газели, следовавшей по 20 маршруту, в автомобиле находилось 11 человек. После аварии в больницу доставлены две женщины, 1977 и 1959 года рождения. Первая женщина получила сотрясение головного мозга, диагноз второй пострадавшей – перелом лучевой кости предплечья.