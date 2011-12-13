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Свердловчанин набрал в банках незаконных кредитов на 2 миллиарда рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанин набрал в банках незаконных кредитов на 2 миллиарда рублей

13 декабря 2011, 11:21ОбществоВалерия Лошкарева
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