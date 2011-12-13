Свердловчанин набрал в банках незаконных кредитов на 2 миллиарда рублей
13 декабря 2011, 11:21ОбществоВалерия Лошкарева
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Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.
Теперь его объявили в розыск. По данным ведомства, в августе нынешнего года поступили заявления сразу из нескольких банков — по фактам незаконного получения кредитов на сумму более 2 миллиардов рублей группой компаний ООО «Регион-Сервис» и ЗАО «Урал-Отель-Стандарт».
Фактическим директором этих компаний является Андрей Юрьевич Палфёров 1969 года рождения. По заявлениям представителей банков возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователи обращаются ко всем, кто знает о местонахождении Андрея Палферова, сообщить информацию в следственную часть по телефону в Екатеринбурге 358-73-16.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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