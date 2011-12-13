У врунов мозг больше, чем у их более честных собратьев

Неудивительно, ведь белое вещество мозга отвечает за проведение импульсов, а серое вещество – за их контроль. Попросту говорят, вруны могут лучше генерировать идеи и меньше могут контролировать поток мыслей. Как пояснил психиатр Йельского университета Чарльз Дайк, лгунам легче переплетать свои мысли, орудуя белым веществом своего мозга.

Что же касается мотивов вранья патологических лгунов, то они, по мнению ученых, испытывают некоторое удовольствие, обманывая окружающих. При этом, увлекаясь в собственной лжи, они перестают контролировать ее количество и оправданность, но остановиться уже не могут.