У врунов мозг больше, чем у их более честных собратьев
13 декабря 2011, 11:49Общество
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Ученые Йельского университета, США, установили, что у патологических лгунов в мозге на 22 процента больше белого, и на 14 процентов меньше серого вещества.
Неудивительно, ведь белое вещество мозга отвечает за проведение импульсов, а серое вещество – за их контроль. Попросту говорят, вруны могут лучше генерировать идеи и меньше могут контролировать поток мыслей. Как пояснил психиатр Йельского университета Чарльз Дайк, лгунам легче переплетать свои мысли, орудуя белым веществом своего мозга.
Что же касается мотивов вранья патологических лгунов, то они, по мнению ученых, испытывают некоторое удовольствие, обманывая окружающих. При этом, увлекаясь в собственной лжи, они перестают контролировать ее количество и оправданность, но остановиться уже не могут.
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