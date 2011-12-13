В Интернет-банке Банка24.ру появились бесплатные шаблоны для сетевиков
Вести сетевой бизнес просто с Банком24.ру. В Интернет-банке Банка24.ру обновились шаблоны платежей, для тех, кто занимается сетевым бизнесом. Теперь оплатить за свои покупки в компаниях Amway, Avon, Faberlic , Fleure de Sante и Орифлейм можно в режиме он-лайн и без комиссии со стороны Банка.
Расчеты, наша специализация. Поэтому, если Вы выбираете банк для ведения, например, своего мини-бизнеса, например, сетевого, то с нами Вам будет удобно, так как шаблоны платежей в Интернет-банке для частных и корпоративных клиентов для Вас бесплатны, а зачисление внешних платежей на ваш счет происходит до 23.00, а внутренние круглосуточно. Так же мы готовы предоставить для Вас и кредитные ресурсы. Стройте свою сеть с нами! рассказала Ксения Власова, руководитель направления развития розничного бизнеса Банка24.ру.
Справка о компании:
Банк24.ру - пионер на рынке дистанционного банковского обслуживания деловых людей и предприятий. Круглосуточные услуги Банка пользуются популярностью в столице и ключевых городах-миллиониках РФ в том числе Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и других.
В 2008 году Банк24.ру вошел в состав сильной федеральной финансовой группы «Лайф». На данный момент в неё входят 7 динамичных региональных Банков во главе с центральным банком группы — Пробизнесбанком. Банк24.ру первым из российских банков сертифицировался по международным стандартам качества ISO 9001:2008 и стандарту информационной безопасности ISO 27001:2005.