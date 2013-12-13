Модная одежда: гид для мужчин

Сейчас в магазинах и бутиках мужской одежды представлен широкий ассортимент одежды, можно просто растеряться. Однако, выбор одежды непростое испытание, ведь надо правильно учесть особенности своей фигуры, современный стиль, цвет и фасон… Разных моделей в достатке на сайте http://garments.wikimart.ru/to_men/mens_clothing/raincoats/ - здесь и мужские плащи, и пальто, костюмы, рубашки, другие атрибуты одежды для мужчин. Эту площадку мы и взяли за основу при составлении статьи.

В мужской одежде есть целый набор определенных требований, таких, как ширина галстука, форма лацканов на пиджаке и даже цвет шнурков на обуви. Пожалуй, только профессионалы, внимательно следящие за новинками в мире моды, как никто разбираются в современных тенденциях.

Например, одним из популярных стилей в одежде стал стиль casual , представленный модной одеждой повседневного использования. Это джинсы, футболки, практичная обувь, куртки, пуловеры, которые в большинстве случаев любят люди, предпочитающие удобную одежду.

Деловой стиль предпочитают мужчины, постоянно пропадающие на работе, где есть свои требования к гардеробу, не зря говорят, что по одежке встречают… В деле продвижения бизнеса мелочей не бывает.

Обувь является важной деталью мужского гардероба, именно на эту часть туалета в первую очередь обращает женщина. Вспомните сцену в электричке в фильме «Москва слезам не верит», когда главная героиня оценивающе оглядывает запачканную обувь мужчины. Уж и не стоит, наверное, говорить, что обувь должна быть сверкающей, чистотой. Удобство и качество здесь тоже немаловажно, а главное, она должна гармонировать с остальной одеждой.

Никто не будет спорить, что классический стиль в моде всегда актуален. Это касается и костюмов, и рубашек, и различных аксессуаров. Главное, это подобрать одежду, в которой, глядя на себя в зеркало, можно было бы отметить, что вы выглядите безупречно и себе нравитесь.

Примером классики могут служить мужские плащи в стиле тренч, которые появились в Англии в 19 веке, но и в наши дни они пользуются неизменной популярностью.