МОТИВ строит сети LTE

Вчера госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила принцип технологической нейтральности, который позволяет строить высокоскоростные сети передачи данных четвертого поколения на частотах, предназначенных для GSM. Технология LTE позволяет осуществлять передачу данных со скоростью до 48 Мбит/с. По решению комиссии операторы, работающие в диапазоне 1800 МГц, должны будут в течение семи лет обеспечить LTE населенные пункты численностью от 2 тысяч человек.

В данный момент МОТИВ завершает планирование строительства сетей четвертого поколения на всей лицензионной территории, после чего сразу приступит к модернизации существующей сети и установке нового оборудования. Стоит отметить, что работа в сетях LTE никак не повлияет на качество голосовых услуг.

Передача данных на высокой скорости позволит оператору укрепить лидерские позиции на рынке Свердловской области и привлечь новых абонентов Курганской области, ХМАО и ЯНАО.