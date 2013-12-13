МОТИВ строит сети LTE
Оператор сотовой связи МОТИВ обеспечит своих абонентов высокоскоростным Интернетом по всему «Большому Уралу».
Вчера госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила принцип технологической нейтральности, который позволяет строить высокоскоростные сети передачи данных четвертого поколения на частотах, предназначенных для GSM. Технология LTE позволяет осуществлять передачу данных со скоростью до 48 Мбит/с. По решению комиссии операторы, работающие в диапазоне 1800 МГц, должны будут в течение семи лет обеспечить LTE населенные пункты численностью от 2 тысяч человек.
В данный момент МОТИВ завершает планирование строительства сетей четвертого поколения на всей лицензионной территории, после чего сразу приступит к модернизации существующей сети и установке нового оборудования. Стоит отметить, что работа в сетях LTE никак не повлияет на качество голосовых услуг.
Передача данных на высокой скорости позволит оператору укрепить лидерские позиции на рынке Свердловской области и привлечь новых абонентов Курганской области, ХМАО и ЯНАО.
Решения о принятии принципа технологической нейтральности мы, также как и наши абоненты, ждали давно. По сути, МОТИВ в своем развитии перешагнет через эволюционную ступеньку 3G, сразу построив сети 4G. Наши абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом со скоростью более чем в 10 раз превышающей текущую, - рассказала пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина. - Сети LTE мы построим во всех регионах присутствия. Более того, мы постараемся завершить строительство в кратчайшие сроки.