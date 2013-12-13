На Гальянку утром было не уехать, а в Екатеринбурге загорелся факелоносец (ВИДЕО)
В Нижнем Тагиле сегодня в утренние часы, до 11, практически невозможно было добраться до Гальянки. Как и было известно, через «Музей» и Лисью гору на ГГМ попасть нельзя, однако, когда люди поворачивали с улицы Фрунзе на Черных - их ждала большая пробка.
Мы тащились по всей Черных, потом по Тагильской, а когда добрались до очага пробки, увидели, что навстречу едет бульдозер и расчищает дорогу. Почему этого не сделали ночью? Кстати, с Гальянки тоже тянулась вереница машин. Ехали примерно в 10:30 рассказывает TagilCity.ru Ирина.
Известно, что сейчас дорожные работы там закончены, ехать можно беспрепятственно, но люди явно не ожидали такого сюрприза на единственном пути до микрорайона. К слову, пользователи сообщают, что перекрыто большее число дорог, чем было заявлено. Например, нет движения на Островского, с Фрунзе водители поворачивают на Серова.
Добавим, в Тагиле пока не зарегистрировано инцидентов с факелом, тогда как в Екатеринбурге горящая часть факела упала прямо на голову бегуну. В итоге загорелась шапка, человека повалили на землю, но уже через пару секунд он продолжил бежать.
Видео телеканала ЕТВ.
© TagilCity.ru