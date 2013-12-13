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На Гальянку утром было не уехать, а в Екатеринбурге загорелся факелоносец (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Гальянку утром было не уехать, а в Екатеринбурге загорелся факелоносец (ВИДЕО)

13 декабря 2013, 14:15Общество
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