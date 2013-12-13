Нижний Тагил чист и полон полиции. Сегодня в городе Эстафета Олимпийского огня

По сети ходят шутки, что Олимпийский огонь у нас в стране передавали уже всеми возможными способами, и Нижний Тагил внесет свою лепту - ожидается спустить Огонь с трамплина на горе Долгая. То есть с трамплина прыгнет спортсмен, а затем ему передадут факел (хотя, лети он с огнем, смотрелось бы эффектнее, но безопасность дороже). Кстати, сразу после торжественного спуска там начнутся соревнования - этап Кубка России по прыжкам с трамплина. Кто желает избежать пробок и объездных маршрутов - может сразу направляться туда и смотреть на летунов. Единственное, штормовое предупреждение может изменить все планы. Наверняка не было тагильчанина, кто бы не заметил, как завывал ветер нынче ночью.

Добавим, на горе торжественная церемония встречи Огня начнется в 12:00, а затем действо переместится в центр города, где до 16:00 с огнем будут бегать именитые тагильчане (спортсмены, общественные деятели, чиновники, заслуженные горожане). В 13:00 Огонь отметится у памятника металлургам Нижнего Тагила. С 16:00 огонь переберется на Вагонку, где к 17:30 прибудет в Ледовый дворец имени В.К. Сотникова. Там состоится зажжение Чаши и финальное празднование Эстафеты Олимпийского огня.

Еще раз напомним, что ни в коем случае не оставляйте машины там, где появились временные знаки «Парковка запрещена», иначе транспортное средство эвакуируют. Соблюдайте правила и не торопитесь. Сегодня городу перекрыли несколько дорожных «артерий», так что каждая, даже мелкая авария смерти подобна.

Ну, с Эстафетой, Нижний Тагил! Это историческое событие, и несмотря на некоторые неудобства, у вас останутся позитивные воспоминания - все-таки Огонь, Олимпийский Огонь.