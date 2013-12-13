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Нижний Тагил чист и полон полиции. Сегодня в городе Эстафета Олимпийского огня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил чист и полон полиции. Сегодня в городе Эстафета Олимпийского огня

13 декабря 2013, 09:25Общество
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