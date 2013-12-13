Нижний Тагил станет богаче на полтора миллиарда рублей

Как сообщили сегодня сотрудники городского финуправления, в целом объем доходов бюджета с учетом появившихся изменений «спрогнозирован в сумме 8 миллиардов 744 миллиона рублей». А предполагаемые расходы - 9,057 млрд рублей. При этом дефицит бюджета останется, как и планировалось, на уровне 313 миллионов рублей.

Ранее, напомним, при обсуждении проекта горбюджета-2014 на прошедших 10 декабря публичных слушаниях расходная часть была определена в сумме 7 миллиардов 539 миллионов рублей, доходная - 7,226 млрд.руб. Однако, по словам главного докладчика - вице-мэра Нижнего Тагила по экономике и финансам Евгении Черемных, не исключалось, что город получит дополнительный транш в сумме 719 миллионов рублей на условиях софинансирования из местного бюджета. Говорил о наличии неких «скрытых резервов» и председатель думской комиссии по бюджету Олег Бахтеев.

Мы уже получили финансовое обоснование изменившихся параметров бюджета на 2014 год. Разумеется, повышение доходной части не может не радовать. Данный вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на заседании профильной комиссии. А окончательное решение по проекту горбюджета мы планируем принять 20 декабря на очередном заседании гордумы заявил зампред бюджетной комиссии гордумы Вячеслав Горячкин.

Уточним, к заявленной сумме межбюджетных трансфертов, административная команда градоначальника Сергея Носова заявила о намерении увеличить на 603 млн. руб. доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. Еще плюс 195 миллионов рублей - прогноз при реализации муниципального имущества.