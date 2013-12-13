«Огонь бежит по улицам Тагила с отличной скоростью», - волонтеры об эстафете (ФОТО)

Это люди, которые одни из первых увидели огонь на трамплинах, кто помогает доставить факел до места забега факелоносцев, кто следит, чтобы никто не выбегал на ограждения, вопреки бушующему адреналину от всего происходящего.

TagilCity.ru познакомился с Аней Чернейкиной, ученицей 11 класса гимназии №86 и волонтером на Эстафете Олимпийского огня.

TagilCity.ru: Аня, что ты уже увидела, что происходит на улицах?

Аня: Все отлично, огонь бежит по улицам Тагила с отличной скоростью, собирая улыбки людей, пришедших поддержать самих факелоносцев. На горе Долгой мы видели прыжок первого факелоносца и появление первого Огня в Тагиле. Эмоции через край, несмотря на такую погоду, характерную декабрю, адреналин согревает, ну и взаимоподдержка друг друга.

TagilCity.ru: Ты волонтер, что это дало тебе?

Аня: Я чувствую за себя, что я приложила пусть самые малые, но важные усилия. Благодаря волонтерскому движению я смогла прикоснуться к истории Олимпийских игр в России. Это уникальный шанс, который нельзя было упустить!

TagilCity.ru: Мы знаем, что ты везешь факел, держала его в руках - какой он?

Аня: Факел крутой (смеется)! Не очень легкий, настоящий, красивый, изящный и выглядит солидно.

Ну а прямо сейчас огонь бежит по центру Нижнего Тагила. Те, кому посчастливилось быть на месте забега, встречают его радостными криками, аплодисментами. Прямо из окон домов тагильчане делают фотографии эстафеты.

Фото Сергея Родина