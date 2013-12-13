Олимпийский огонь в Тагиле еще несколько часов. Видео очевидцев
Буквально считанные часы остались до завершения Эстафеты Олимпийского огня в Нижнем Тагиле.
Прямо сейчас происходит финальное празднование встречи Эстафеты Олимпийского огня, действие перенеслось в Ледовый дворец спорта им. В. К. Сотникова АО НПК «Уралвагонзавод», (пр. Ленинградский, 24), там же произойдет и зажжение Чаши Огня.
При этом тагильчане, кто смог присутствовать на маршруте эстафеты, выкладывают в сеть видеоролики. Даже по сторону экрана видно, как воодушевлены люди - многие бегут параллельно ограждениям, народ ликует, все-таки 13 декабря стало настоящим праздником.
А вот и видео от Михаила Пичугина, который заснял отрезок пути по улице Пархоменко на участке от улицы Красная до улицы Серова. С факелом в этот момент бежит Анна Копылова. Вот что рассказывает о себе девушка на официальной странице sochi2014.coca-cola.ru:
Сколько себя помню - я ни секунды ни сижу на месте. Все время организовываю и участвую в разных спортивных соревнованиях, в которые увлекаю с собой друзей и коллег. Работаю бригадиром на железной дороге в Вагонном участке Нижний Тагил Уральского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания», где являюсь капитаном команды ежегодных соревнований в летней и зимней спартакиадах (это настоящие Олимпийские игры). Я возглавляю Совет молодежи на предприятии, и моя молодая команда добилась призовых мест. Еще со школы я являлась капитаном женской баскетбольной команды (профессионально занималась), затем в академии являлась физоргом факультета и так же капитаном команды, где каждый раз приводила свою команду к победному 1 месту. Круглый год, каждые выходные мы с друзьями-коллегами проводим активно - познаем новые виды спорта и тренируем уже изведанные. Благодаря активному здоровому образу жизни мир вокруг становится лучше и позитивнее, люди открытыми и здоровыми! Ведь движение - это жизнь!!!
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