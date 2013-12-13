Тагильским школьникам рассказали о профилактике ВИЧ-инфекции

Учащиеся 9-11 классов школы № 23 приняли участие в анонимном анкетировании, целью которого было выявить знания подрастающего поколения по данной проблеме. Старшеклассникам был представлен материал в виде мультимедийной презентации, основной упор которой был сделан на способы передачи ВИЧ-инфекции, методы ее профилактики, а также толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным людям.

По завершению мероприятия подросткам были выданы буклеты, содержащие информацию о стадиях развития ВИЧ-инфекции и о путях ее передачи. Девушки и юноши узнали о том, в каких случаях и куда можно обратиться с целью определения своего ВИЧ-статуса.