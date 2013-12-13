Тагильским школьникам рассказали о профилактике ВИЧ-инфекции
13 декабря 2013, 16:10Общество
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Сегодня, 13 декабря, специалисты консультативного отделения провели просветительскую работу «Профилактика ВИЧ-инфекции в подростковой среде», посвященную Всемирной борьбе с ВИЧ-инфекции и СПИДом.
Учащиеся 9-11 классов школы № 23 приняли участие в анонимном анкетировании, целью которого было выявить знания подрастающего поколения по данной проблеме. Старшеклассникам был представлен материал в виде мультимедийной презентации, основной упор которой был сделан на способы передачи ВИЧ-инфекции, методы ее профилактики, а также толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным людям.
По завершению мероприятия подросткам были выданы буклеты, содержащие информацию о стадиях развития ВИЧ-инфекции и о путях ее передачи. Девушки и юноши узнали о том, в каких случаях и куда можно обратиться с целью определения своего ВИЧ-статуса.
Фото предоставлено Социально-реабилитационным центром «Улыбка».
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