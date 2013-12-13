В Нижнем Тагиле Гран-при конкурса «Мастер года-2013» остался без хозяина (ФОТО)

Его главная цель – поддержка и инициатива творчества мастеров, занимающихся художественными народными промыслами. Представленные на конкурсе работы тщательно изучает и оценивает комиссия, состоящая из искусствоведов, специалистов по декоративно-прикладному искусству, признанных мастеров-профессионалов.

Победителю конкурса присваивается звание «Мастер года», вручается памятный диплом. Работа победителя закупается в фонд музея-заповедника для создания в музее галереи работ мастеров, получивших звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству». Основные задачи конкурса - найти талантливых мастеров народных промыслов и ремесел, создать им дополнительный стимул для творчества, среду для контактов и обмена опытом между мастерами, познакомить с творчеством тагильских мастеров-умельцев жителей Нижнего Тагила.

Фотографии предоставлены отделом информации музея-заповедника

В 2013 году 64 мастера предоставили более двухсот работ, которые наглядно отражают специфику, уровень и перспективы развития художественной обработки камня в Нижнем Тагиле. Однако именно в 2013 году по решению авторитетного, возглавляемой В.В. Шульгиной, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры художественного образования НТГСПА, было принято решение Гран-при не присуждать.

Победителями номинации «Профессиональный мастер» стали – Д.А. Богомазов, Ю.М. Шмаков, в номинации «Молодой мастер» победила А.А. Новосельцева, награду «За оригинальность замысла» получила Ю.С. Здобнякова. В рамках номинации «За мастерство исполнения» лучшим признан И.В. Таланцев, в номинации «Традиции» - Н.А. Берестенева. Победителем в номинации «Взгляд мастера» - В.И. Павленко, а среди юных камнерезов лучшим стал В.Таланцев.