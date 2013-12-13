В Нижнем Тагиле резко упали цены на Интернет и Цифровое ТВ!
13 декабря 2013, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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Специальную услугу «Новогодний интернет» предлагает оператор связи «Инсис» своим абонентам из Нижнего Тагила в преддверии праздника.
Как сообщил генеральный директор компании Артём Черанёв, «Новогодний интернет» будет предоставляться по революционно низкому тарифу: 300 рублей в месяц со скоростью интернет-соединения до 50 Мбит/с.
Помимо привлекательной цены и высокой скорости мы предлагаем также приятный набор бонусов: Wi-Fi роутер в подарок, круглосуточная служба технической поддержки, персональный менеджер и бесплатный доступ к медиаресурсу, - рассказывает Артём Черанёв. – А для любителей цифрового телевидения мы предлагаем тариф «Смотри в оба», который, помимо вышеперечисленных возможностей Интернета, включает в себя доступ к 85 телеканалам. И все это – за 499 рублей в месяц.
Подробнее о праздничных тарифах можно узнать на сайте ООО «Инсис»
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