В Нижнем Тагиле резко упали цены на Интернет и Цифровое ТВ!

Как сообщил генеральный директор компании Артём Черанёв, «Новогодний интернет» будет предоставляться по революционно низкому тарифу: 300 рублей в месяц со скоростью интернет-соединения до 50 Мбит/с.

Помимо привлекательной цены и высокой скорости мы предлагаем также приятный набор бонусов: Wi-Fi роутер в подарок, круглосуточная служба технической поддержки, персональный менеджер и бесплатный доступ к медиаресурсу, - рассказывает Артём Черанёв. – А для любителей цифрового телевидения мы предлагаем тариф «Смотри в оба», который, помимо вышеперечисленных возможностей Интернета, включает в себя доступ к 85 телеканалам. И все это – за 499 рублей в месяц.