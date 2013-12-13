«Водоканал-НТ» боится за свое будущее. В Нижнем Тагиле новый подход к коммунальному обеспечению

Корень проблемы в том, что «Водоканал-НТ» обслуживает коммунальные системы, но перед организацией не стоит задачи обновлять ее - об этом говорят представители Администрации. А нужно чтобы такая задача стояла. Причем во времена заключения договора это не обозначалось, и сейчас мэрии необходимо изменить ситуацию.

Некоторое время назад, в апреле 2013 года, была создана новая муниципальная контора «Горводоканал». Сейчас организация обслуживает бесхозные сети города, например такие, как гидротехнические сооружения Пригородного района. Теперь же часть городских сооружений администрация хочет передать от «Водоканал-НТ» «Горводоканалу», пишет издание «Новый регион-2». Таким образом, в городе будет создан прецедент – вместо единой системы водоснабжения несколько предприятий, которые поделят производство питьевой воды, очищение сточных вод и эксплуатацию инфраструктуры.

Работники «Водоканал-НТ» обратились с открытым письмом в СМИ, где приводят следующие данные:

За семь лет своей деятельности ООО «Водоканал-НТ» провело текущие и капитальные ремонты на арендуемых сетях на объектах водоснабжения и водоотведения в счет средств, предусмотренных тарифом на общую сумму свыше 1 млрд 412 млн рублей.

Более того, в организации уверены, что «дробление» обязанностей может привести к остановке подачи воды и даже тепла в город. Однако у тагильской мэрии другое мнение на этот счет: есть уверенность, что это поможет оптимизировать работу коммунальщиков, сделает ее более эффективной. К слову, коммунальные аварии и огромное число утечек, мягко сказать, город не красят. А в условиях скромного бюджета сработать могут только кардинальные меры.

Фото с сайта nr2.ru