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«Водоканал-НТ» боится за свое будущее. В Нижнем Тагиле новый подход к коммунальному обеспечению
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водоканал-НТ» боится за свое будущее. В Нижнем Тагиле новый подход к коммунальному обеспечению

13 декабря 2013, 10:50Общество
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