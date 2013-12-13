Встречаем зиму вместе с NISSAN и автоцентром КОНКОРД! 15 декабря, воскресенье, гора «Белая», с 13:00
13 декабря 2013, 11:20ОбществоПолина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В воскресенье, 15 декабря мы ждем всех желающих на горе "Белая" на праздник драйва и инноваций! Давайте вырвемся из города, ради настоящих ощущений! С 13:00 тест-драйв...
С 13:00 тест-драйв автомобилей Nissan, угощения с горячим чаем, сюрпризы, подарки и специальные предложения.
Уже сейчас вы можете ознакомиться со списком автомобилей, участвующих в мероприятии:
- Созданный специально для наших суровых условий новый NISSAN ALMERA.
- Элегантный и современный седан бизнес-класса NISSAN TEANA.
- Премьера! Неудержимый драйв вместе с новым NISSAN JUKE NISMO.
- Еще больше пространства в мощном и стильном кроссовере NISSAN QASHQAI+2.
- Благородный и элегантный кроссовер NISSAN MURANO.
- Надежный, комфортный и безопасный внедорожник NISSAN X-TRAIL.
- Мужественный и вместительный NISSAN PATHFINDER.
- Без лишних слов. Весь мир у ваших ног с NISSAN PATROL.
С нетерпением ждем встречи!
Команда автоцентра КОНКОРД.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей