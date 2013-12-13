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Встречаем зиму вместе с NISSAN и автоцентром КОНКОРД! 15 декабря, воскресенье, гора «Белая», с 13:00
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Встречаем зиму вместе с NISSAN и автоцентром КОНКОРД! 15 декабря, воскресенье, гора «Белая», с 13:00

13 декабря 2013, 11:20ОбществоПолина
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