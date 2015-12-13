«Омсктрансмаш» успешно провел испытания серийного образца ПТС-4

В ходе проверки плавающего транспортера ПТС-4 специалистам предприятия и представителям Министерства обороны РФ предстояло проверить соответствие паспортным данным основных технических характеристик, таких как скорость перемещения по воде и по суше, а также грузоподъемность. Испытания проходили в искусственном водоеме под Омском, для положительного заключения машина должна была 200 километров проехать по суше, а затем проплыть в общей сложности 10 км под водой при условии полной загрузки – 18 тонн.

Плавающий гусеничный транспортер разработан конструкторами АО «Омсктрансмаш» для десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и различных грузов. В 2014-м ПТС-4 был принят на вооружение ВС РФ. В том же году конструкторы предприятия приступили к работе над созданием гражданской версии машины, главные отличия которой - отсутствие брони и оружия и комплектации основными узлами с повышенным ресурсом. При отсутствии мостовых переходов ПТС-4 идеально подходит для решения задач по организации водной переправы людей и грузов. К выпуску таких модификаций предприятие приступило в 2015 году. Сегодня интерес к плавающему транспортеру проявляют с разных стран.