4 года коммунальные аварии портят автомобили в доме УК «Смирана» в Нижнем Тагиле

4 года подряд в доме УК «Смирана» на Папанина,1 в Нижнем Тагиле происходят аварии на первом этаже, где расположена парковка автомобилей жильцов. Проведенные ремонты дают лишь временные результаты - аварии происходят вновь. В ночь с 11 на 12 декабря коммуникации прорвало в очередной раз, ржавая вода лилась на припаркованные автомобили.

Аварийная труба проходит над припаркованными автомобилями в гараже, расположенном на первом этаже жилого дома. Как сообщила одна из автовладельцев, переставить машину в другое место нет возможности, так как на подземной парковке все места строго закреплены за жильцами.

В ночь на 12 декабря после прорыва трубы, автомобиль одной из жительниц дома был залит густой ржавой массой. По ее рассказу, подобная авария уже была в этом доме 4 года назад.

У нас в доме произошла авария, прорвало трубу порядка 4 лет назад. В нашем доме 1 этаж занимает парковка для автомобилей. Над стоящими авто идут трубы. Над моим автомобилем прорвало трубу, всю машину залило густой ржавчиной. Машина подлежала серьезной чистке. Управляющую компанию поставили в курс дела. Они сказали, что все это устранят, потом рабочие сделали временный хомут. Но из-под него ржавчина все равно продолжает капать. И капает постоянно на мою машину с тех самых пор, -- пожаловалась жительница дома Людмила.

Людмила рассказала, что в течение 4 лет безуспешно обращается в УК «Смирана» а решением проблемы с трубой.

В УК говорят, что решают вопрос, но этого уже 4 года не вижу. В течение этих лет я постоянно обращалась в управляющую компанию, звонила. Сейчас на мои звонки просто перестали отвечать, либо стали сбрасывать. При личных визитах в УК, директор Смирнова что-то обещает, слышу только массу отговорок. Когда в прошлом году проходило лицензирование, за мою подпись обещали устранить протечку трубы в течение января. Прошел год, и ночью с 11 на 12 декабря трубу снова прорвало, -- рассказала жительница дома.

Как пояснила далее владелица испорченной машины, в управляющей компании ее уверяли, что аварийная коммуникация внутри дома принадлежит ООО «Водоканал-НТ». Но документальные доказательства не предоставили.

Все эти годы я выслушивала несколько версий: то это труба принадлежит Водоканалу, то она транзитная. Водоканал от этой трубы тоже отнекивается. Я звонила в Водоканал главному инженеру, со мной даже не захотели разговаривать. Пора поставить точку в этом вопросе: чья это труба. Я просила предоставить мне переписку с Водоканалом, но мне пояснили, что директор УК все время не успевает предоставить мне ответ. Считаю, что 4 года – это достаточное время для решения этого вопроса, -- возмущается Людмила.

После очередной аварии, когда автомобиль Людмилы был снова залит ржавчиной, она написала письменное заявление в управляющую компанию с требованием окончательно решить вопрос о принадлежности трубы и ее ремонту.