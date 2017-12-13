Адвокат «ловца покемонов» из Екатеринбурга обжаловал приговор в Верховном суде РФ

Защита блогера считает, что в действиях Соколовского нет состава преступления, а эксперты, вынесшие заключения, находятся, по его мнению, заодно со стороной обвинения.





Отмечается, что это первый прецедент, когда дело по данной статье (по факту экстремизма), доходит до Верховного суда.





Защитник блогера направил жалобу после того, как областной суд отклонил апелляцию. В отсутствие положительных решений юрист собирается довести дело до Конституционного суда, пишет E1.ru.