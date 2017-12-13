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Новости Нижнего Тагила

Адвокат «ловца покемонов» из Екатеринбурга обжаловал приговор в Верховном суде РФ

13 декабря 2017, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,суд,уголовное дело,адвокат,Соколовский,блоггер,покемон
Адвокат «ловца покемонов» Соколовского из Екатеринбурга направил в Верховный суд РФ апелляцию с просьбой снять приговор подопечному.

Защита блогера считает, что в действиях Соколовского нет состава преступления, а эксперты, вынесшие заключения, находятся, по его мнению, заодно со стороной обвинения.

Отмечается, что это первый прецедент, когда дело по данной статье (по факту экстремизма), доходит до Верховного суда.

Защитник блогера направил жалобу после того, как областной суд отклонил апелляцию. В отсутствие положительных решений юрист собирается довести дело до Конституционного суда, пишет E1.ru.

 
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