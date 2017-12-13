ЕГЭ по географии и информатике станут первыми экзаменами в 2018 году

Российские школьники в 2018 году начнут сдавать ЕГЭ с 21 марта. Первыми предметами будут география и информатика и ИКТ.Министерство образования и науки РФ обнародовало расписание ЕГЭ на 2018 год. Досрочные испытания пройдут с 21 марта по 11 апреля 2018 года. Основной этап назначен на период с 28 мая по 2 июля. Дополнительные экзамены состоятся с 4 по 15 сентября. В расписании предусмотрены резервные дни прохождения ЕГЭ.
Для девятиклассников России испытания по ОГЭ в досрочном режиме пройдут с 20 апреля по 8 мая 2018 года. Основной этап - с 25 мая по 29 июня. Сентябрьский дополнительный этап - с 4 по 22 сентября 2018 года.