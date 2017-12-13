Конфликт вместо благотворительной ярмарки получился в тагильском ТЦ «Квадрат»

Две благотворительные организации планировали проведение своих ярмарок мастеров на площадях торгового центра «Квадрат», но из-за конфликта и тем, и другим пришлось искать другую площадку. Хотя один из фондов уже создал и распечатал афиши и объявления для мероприятия.

Одному из благотворительных фондов Нижнего Тагила нужно было провести благотворительную ярмарку, чтобы заработать на 100 сладких подарков для детей. Представители торгового центра «Квадрат» с ул. Пархоменко, 41 изначально согласились предоставить свои площади и поддержку.

Сначала переговоры о проведении благотворительной ярмарки в ТЦ «Квадрат» велись с другим менеджером. Потом меня перевели к Евгении, которая занимается вопросами проведения мероприятий. Всю работу ярмарки мы к тому моменту уже обсудили, нам пообещали поддержку, поскольку, по словам предыдущего менеджера, ТЦ было интересно проведение в его стенах нашего мероприятия, -- рассказала журналистам TagilCity.ru представитель одного из благотворительных фондов Нижнего Тагила.



С менеджером торгового центра Евгенией конструктивного диалога, по словам благотворителей, не получилось. Поскольку она дала понять, что у «Квадрата» есть договорённость с другим благотворительным фондом Нижнего Тагила.

Евгения объявила, что ТЦ работает только с благотворительным фондом Егора Бычкова «Живи, малыш». Поэтому мы условились, что нигде не будет фигурировать, что наша ярмарка - тоже благотворительная. Он спросила их разрешения, на проведение нашей ярмарки, и хотя те, вроде, и были не против, в итоге она нам отказала. Также «Квадрат» отказал в подарках, в подготовке, в помощи. Фактически нас оставили на произвол судьбы. К счастью, потом на другой площадке нам удалось найти партнёров и спонсоров, -- поделилась благотворительница.



В итоге, благотворительному фонду, представительницей которого являлась собеседница TagilCity.ru, отказали в проведении ярмарки ТЦ «Квадрат»:

Вероятно, причиной отказа стал договор между ТЦ и благотворительным фондом «Живи, малыш». На первом этаже «Квадрата» стоит их ящик для сбора пожертвований, -- предположила собеседница редакции TagilCity.ru.



О произошедшей ситуации собеседница TagilCity.ru рассказала в социальных сетях. После этого, сообщает тагильчанка, ей поступил звонок с угрозами от менеджера торгового центра.

Позднее менеджер Евгения звонила с угрозами, но я сказала ей, что могу выставить счёт. Ведь наш благотворительный фонд потратился на рекламу, афиши и их дизайн. Всё это было уже распечатано, к счастью, мы не успели расклеить. На этом наше общение закончилось, -- сообщила редакции представительница благотворительного фонда.



В итоге оба благотворительных фонда, ранее планировавших свои ярмарки на территории ТЦ «Квадрат», провели их на альтернативных площадках.