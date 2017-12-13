Лжеминирование объектов в 190 российских городах названо кибернападением на страну

В МВД России заявили о кибернападении на страну. Речь идёт о массовых сообщениях о минировании по телефону, имевших место с сентября текущего года.
Об этом заявил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов. Он отметил, что наибольшее количество звонков поступало из Сирии. Именно там наблюдается концентрация террористов.
Волна звонков по России идёт с 11 сентября. Подсчитано, что по сей день были «заминированы» более 3 тысяч объектов в 190 городах России. Напомним, не обошли стороной террористы и Екатеринбург.
За это время были эвакуированы 2,5 миллиона человек, передает ТАСС. Полиция возбудила многоэпизодное уголовное производство.