Лжеминирование объектов в 190 российских городах названо кибернападением на страну

Об этом заявил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов. Он отметил, что наибольшее количество звонков поступало из Сирии. Именно там наблюдается концентрация террористов.



Волна звонков по России идёт с 11 сентября. Подсчитано, что по сей день были «заминированы» более 3 тысяч объектов в 190 городах России. Напомним, не обошли стороной террористы и Екатеринбург.



За это время были эвакуированы 2,5 миллиона человек, передает ТАСС. Полиция возбудила многоэпизодное уголовное производство.