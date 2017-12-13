Родитель из Екатеринбурга осуждён за неправильную запись ребёнка в 1 класс

В Екатеринбурге продолжаются прокурорские проверки конфликтных ситуации в школах города по вопросам приёма детей в 1 класс. Результаты проверки показали, что со стороны родителей имеют место нарушения закона. В отношении 8 из них возбуждены уголовные дела, по 1 вынесено судебное решение.



Как сообщает Ura.ru, суд признал родителя виновным в нарушении ст. 327 УК РФ «Изготовление подложных документов». По приговору суда назначен штраф в размере 15 000 рублей. Максимальная мера наказания по данной статье - лишение свободы на срок до 2 лет.



На стадии расследования находятся ещё 8 уголовных дел. По 4 из них фигурантами являются владельцы, так называемых «резиновых квартир», в которых были зарегистрированы несколько первоклассников. В 2 случаях подачи поддельных документов конкретные виновники устанавливаются следствием, в 2 других по этой же статье фигурантами являются родители первоклассников. 26 материалов находятся на стадии проверки.



В качестве санкции по данным делам может выступить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.