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Новости Нижнего Тагила

Родитель из Екатеринбурга осуждён за неправильную запись ребёнка в 1 класс

13 декабря 2017, 22:35Добавить новость
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Из-за наличия большого количества конфликтных ситуации в школах при приёме детей в 1 класс, прокуратура Свердловской области провела проверки. В результате, 8 родителей из Екатеринбурга могут предстать перед судом за неправильную запись ребёнка.

В Екатеринбурге продолжаются прокурорские проверки конфликтных ситуации в школах города по вопросам приёма детей в 1 класс. Результаты проверки показали, что со стороны родителей имеют место нарушения закона. В отношении 8 из них возбуждены уголовные дела, по 1 вынесено судебное решение.

Как сообщает Ura.ru, суд признал родителя виновным в нарушении ст. 327 УК РФ «Изготовление подложных документов». По приговору суда назначен штраф в размере 15 000 рублей. Максимальная мера наказания по данной статье - лишение свободы на срок до 2 лет.

На стадии расследования находятся ещё 8 уголовных дел. По 4 из них фигурантами являются владельцы, так называемых «резиновых квартир», в которых были зарегистрированы несколько первоклассников. В 2 случаях подачи поддельных документов конкретные виновники устанавливаются следствием, в 2 других по этой же статье фигурантами являются родители первоклассников. 26 материалов находятся на стадии проверки.

В качестве санкции по данным делам может выступить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

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