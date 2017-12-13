Руководство завода подтвердило задержку зарплаты рабочим КРЗ в Нижнем Тагиле

Руководство КРЗ не отрицает наличие задержки по выплате заработной платы сотрудникам предприятия. Однако, точные сроки выплат начальник коммерческой службы КРЗ Александр Шубин назвать отказался, пояснив, что сделать это можно только при наличии официального запроса от редакции TagilCity.ru.

Напомним, 12 декабря рабочие НТКРЗ, которые предпочли остаться анонимами, опасаясь негативных последствий, рассказали редакции TagilCity.ru о задержках заработной платы. По словам сотрудника завода, зарплату задерживали и в ноябре, и в декабре.

Редакция попыталась связаться с руководством завода, чтобы получить компетентный комментарий. По указанному в контактах НТКРЗ телефона приемной ответила девушка и пояснила, что руководитель будет на месте только в пятницу.

Генеральный будет только в пятницу, а по выплатам зарплат – кто недоволен, пусть обращаются в прокуратуру, -- пояснили в приемной КРЗ.

Перезвонив позже в редакцию TagilCity.ru, начальник коммерческой службы НТКРЗ Александр Шубин подтвердил наличие задолженности по выплатам заработной платы сотрудникам. Но ответить на вопросы о сроках выплат отказался.

На сегодняшний день у нас задержка по авансу и по заработной плате. Сдвигается график выдачи. Вся информация о сроках выплаты заработной платы будет в ответе на официальный запрос, -- ответил на вопрос редакции Александр Шубин.

Редакция TagilCity.ru продолжает следить за развитием событий.



Напомним, в начале июля Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с задержкой зарплаты на НТЗТИ и назвал действия руководства завода «борзотой».