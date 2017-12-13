Сирота из Сысерти 19 лет не могла получить законную квартиру

Оставшаяся без родительской опеки девушка с 1995 года обращалась в мэрию Сысерти с просьбой предоставить ей благоустроенное жилье, положенное по законодательству. Через 19 лет, так и не дождавшись ответа от властей, сирота написала заявление в прокуратуру.





Прокурорская проверка выявила, что, кроме девушки, квартиры долгое время не могут получить еще 16 сирот. Сотрудники ведомства обратились в Сысертский районный суд с требованием предоставить девушке положенное по закону жилье.





Решением суда иск был удовлетворен, и девушке вручили ключи от новой квартиры в Арамиле. 16 сирот, которые долгое время ждали своей жилплощади, также получили квартиры в новостройке, пишет «Комсомольская Правда».