-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -4
ночь: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.14 + 0.3
EUR 69.47 + 0.17
Новости Нижнего Тагила

Сирота из Сысерти 19 лет не могла получить законную квартиру

13 декабря 2017, 17:00Добавить новость
нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,сироты,жилье,Сысерть,квартира
Уроженка Сысерти, которая выросла без попечения родителей, почти 20 лет пыталась получить квартиру. Девушке удалось получить жилье только после обращения в прокуратуру.

Оставшаяся без родительской опеки девушка с 1995 года обращалась в мэрию Сысерти с просьбой предоставить ей благоустроенное жилье, положенное по законодательству. Через 19 лет, так и не дождавшись ответа от властей, сирота написала заявление в прокуратуру.

Прокурорская проверка выявила, что, кроме девушки, квартиры долгое время не могут получить еще 16 сирот. Сотрудники ведомства обратились в Сысертский районный суд с требованием предоставить девушке положенное по закону жилье.

Решением суда иск был удовлетворен, и девушке вручили ключи от новой квартиры в Арамиле. 16 сирот, которые долгое время ждали своей жилплощади, также получили квартиры в новостройке, пишет «Комсомольская Правда».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Опасные пешеходные переходы в Сысерти будут отремонтированы по решению суда
17 октября, 15:00
0 0
Депутаты из гордумы Екатеринбурга могут лишиться мандатов по требованию прокуратуры
вчера, 09:30
1 0
Судимая за мошенничество воспитательница работала в детском саду в Асбесте
7 декабря, 16:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 81
Подписаться на новости