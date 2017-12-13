Свердловчанин осужден за убийство собутыльника и сокрытие трупа

В городе Березовский Свердловской области прошел суд над двумя мужчинами, один из которых по неосторожности убил человека, а другой помог скрыть это преступление.

Следственные органы города Березовский представили суду убедительные доказательства вины мужчин по факту смерти пожилого человека в поселке Лосиный в июне 2016 года.



Житель города Реж и дальнобойщик из Пензы летом 2016 года распивали спиртные напитки, а затем зашли в гости к пожилому местному жителю. Между режевлянином и хозяином дома возникла ссора, в ходе которой гость причинил оппоненту тяжкие телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался. Гости пытались скрыть преступление, совершив поджог квартиры.



Свердловчанин осужден за убийство по неосторожности на 10 лет тюрьмы, а житель Пензы получил 1,5 года ограничения свободы за то, что способствовал сокрытию преступления.