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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин осужден за убийство собутыльника и сокрытие трупа

13 декабря 2017, 13:30Добавить новость
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В городе Березовский Свердловской области прошел суд над двумя мужчинами, один из которых по неосторожности убил человека, а другой помог скрыть это преступление.

Следственные органы города Березовский представили суду убедительные доказательства вины мужчин по факту смерти пожилого человека в поселке Лосиный в июне 2016 года.

Житель города Реж и дальнобойщик из Пензы летом 2016 года распивали спиртные напитки, а затем зашли в гости к пожилому местному жителю. Между режевлянином и хозяином дома возникла ссора, в ходе которой гость причинил оппоненту тяжкие телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался. Гости пытались скрыть преступление, совершив поджог квартиры.

Свердловчанин осужден за убийство по неосторожности на 10 лет тюрьмы, а житель Пензы получил 1,5 года ограничения свободы за то, что способствовал сокрытию преступления.

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