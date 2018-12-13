240 000 рублей субсидий получила семья из Николо-Павловского по поддельной справке

Семейная пара, проживающая в Николо-Павловском под Нижним Тагилом, решила незаконно обогатиться с помощью получения субсидий на оплату ЖКХ. Для этого они изготовили поддельную справку с места работы мужчины, где указали ложные сведения о его доходе.

После этого они обратились в МКУ «Служба субсидий и льгот Горноуральского городского округа» и попросили предоставить им субсидию на коммунальные платежи, так как расходы на оплату услуг ЖКХ превышают допустимый объем от общего дохода семьи.

В результате обращения мужчина получил субсидию, которая начислялась ему ежемесячно, таким образом, семейная пара обогатилась на 240 тысяч рублей.