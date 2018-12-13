3 года колонии: екатеринбургский полицейский просил взятку у пьяного водителя
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
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На скамье подсудимых Октябрьского районного суда Екатеринбурга предстал бывший сотрудник ГИБДД. Его признали виновным в получении взятки и назначили реальное лишение свободы сроком на 3 года.
Сюжеты: Екатеринбург
В июне 2018 года сотрудник ДПС остановил машину, водитель которой оказался пьян. Полицейский пообещал не составлять протокол и попросил за это 40 тыс. рублей. Водитель согласился, но сразу после инцидента обратился в МВД. Во время спецоперации сотрудника ГИБДД задержали в момент передачи денежных средств.
12 декабря суд приговорил обвиняемого к 3 годам заключения в колонии строго режима. Также, по информации «Вечернего Екатеринбурга», к строгой дисциплинарной ответственности оказались привлечены 8 непосредственных руководителей осужденного.
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