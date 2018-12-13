3 года колонии: екатеринбургский полицейский просил взятку у пьяного водителя

В июне 2018 года сотрудник ДПС остановил машину, водитель которой оказался пьян. Полицейский пообещал не составлять протокол и попросил за это 40 тыс. рублей. Водитель согласился, но сразу после инцидента обратился в МВД. Во время спецоперации сотрудника ГИБДД задержали в момент передачи денежных средств.