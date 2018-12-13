«Билет в будущее»: 50 тагильских учащихся получат рекомендации по профориентации

В 2018 году в нескольких регионах России стартовал пилотный президентский проект «Билет в будущее».

С 3 по 7 декабря 50 старшеклассников гимназии № 18, школы № 49 и Лицея прошли онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе. Учащиеся апробировали методики, направленные на выявление способностей и талантов. Также школьники принимают участие в профессиональных пробах по компетенции «Технология моды» на базе ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова».

Планируется, что подобные площадки будут созданы на базе других профессиональных учреждений города. Для каждого из старшеклассников будет разработана «траектория профессионального развития», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.