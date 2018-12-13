Благоустройство музейного квартала в Нижнем Тагиле пройдет по проекту «Старый город»

В концепцию «Старого города» войдет реконструкция зданий Нижнетагильского музея-заповедника, парка им. Бондина, Вшивой горки и территории ул. Уральской.

Как отметил Владислав Пинаев, проект может дополнить новый облик центра Нижнего Тагила после реконструкции цирка и набережной.

Мы сейчас рассмотрели возможность организации на этой территории центра притяжения, где и туристы, и жители города смогут и отдохнуть, и узнать больше об истории Нижнего Тагила, подчеркнул Владислав Пинаев.