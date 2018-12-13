Благоустройство музейного квартала в Нижнем Тагиле пройдет по проекту «Старый город»
Работы по благоустройству исторической части Нижнего Тагила, расположенной на улицах Уральская, Ленина и Красноармейская, пройдут в рамках концепции «Старый город». Также в войдет здание заводоуправления Демидовых и парк им. Бондина.
В концепцию «Старого города» войдет реконструкция зданий Нижнетагильского музея-заповедника, парка им. Бондина, Вшивой горки и территории ул. Уральской.
Как отметил Владислав Пинаев, проект может дополнить новый облик центра Нижнего Тагила после реконструкции цирка и набережной.
Мы сейчас рассмотрели возможность организации на этой территории центра притяжения, где и туристы, и жители города смогут и отдохнуть, и узнать больше об истории Нижнего Тагила, подчеркнул Владислав Пинаев.
Проектно-сметная документация на проведение реконструкции комплекса должна быть готова к сентябрю 2019 года. Возможно, что на реконструкцию здания музея, будут выделены средства в рамках подготовки города к 300-летию. Средства для обновления Вшивой горки и парка им. Бондина могут быть выделены из бюджетов разных уровней, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости