Пост вице-президента ассоциации занял директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилл Комаров, пишет 56orb.ru. В ассоциацию уже вошли пять важных компаний отрасли: «УК «Роснано», «Вестас», ГК Хевел, «Солар Системс» и Австрийско-российский консорциум компаний «Вершина Девелопмент», Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH.

Чубайс стал главой Ассоциации развития возобновляемой энергетики Видео

В организацию собираются войти также «ЕвроСибЭнерго», «Фортум», «Энел Россия», «Росатом», «Северсталь». В ассоциацию пригласили девелоперов проектов генерации ВИЭ, производителей оборудования и цифровых решений, инжиниринговые и финансовые организации, также научно-исследовательские и образовательные учреждения.

АРВЭ создан, чтобы содействовать в привлечении инвестиций, освоении новейших технологий, увеличении глубины локализации производства основного оборудования. Также организация будет популяризовать использование возобновляемых источников энергии в РФ.

Ассоциация намерена работать над совместными стратегическими решениями, активно участвовать в обсуждении законодательных изменений и других инициатив, которые касаются развития отрасли возобновляемой энергетики. Кроме того, она будет отстаивать интересы своих членов и принимать решения, определяющие госполитику в сфере ВИЭ. Также АРВЭ собирается участвовать в управлении инфраструктурными компаниями энергетической отрасли.