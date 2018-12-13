Екатеринбургская модель стала помощницей депутата Госдумы РФ
Сегодня, 07:30ОбществоФото: Страница Софии Никитчук в Instagram/ instagram.com/nikitchuksofi
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Модель София Никитчук, которая является обладательницей титулов «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия-2015» и «Вице-мисс мира-2015» заняла пост помощника депутата Государственной думы Российской Федерации.
Сюжеты: Екатеринбург
Информацию о назначении себя в качестве помощницы депутата девушка разместила в своём профиле социальной сети Instagram 12 декабря.
В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила своё первое удостоверение!написала девушка.
Там же София поздравила подписчиков с Днём Конституции РФ и пожелала всем ощущения собственной значимости, равенства и свободы в великой стране под названием Россия, сообщает «Областная газета».
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