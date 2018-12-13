Глава «Россетей» уверен в востребованности профессии энергетика

По словам главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского, энергетики будут нужны государству еще многие десятилетия. Эта профессия продолжит существовать долгие годы. Специалисты данной сферы никогда не останутся без работы.
Павел Ливинский произнес эти слова в Ярославле. Он выступал перед участниками Всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория», пишут «Новые известия».
Глава «Россетей» указал, что уже через несколько лет некоторые существующие сейчас профессии станут ненужными. Их отмирание связано с развитием прогресса. Многие профессии будут автоматизированы. Вместо живых людей работу станут выполнять роботы и специальные компьютерные программы.
Однако электричество будет необходимо всегда. Ток является основой современного мира. Нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшие 100 лет здесь произойдут какие-либо изменения, сказал Ливинский.
Бизнесмен добавил, что энергетика изменится. В данную область активно внедряют автоматизацию и цифровизацию процессов. Такой подход помогает оптимизировать потребление электричества ради снижения его цены для потребителей.
Глава «Россетей» надеется на приход в энергетическую отрасль большого числа молодых и талантливых людей. Профессия энергетика важна для страны. К тому же данный вид деятельности работает во благо всего человечества. Человек, желающий освоить эту профессию, должен иметь системное мышление и обладать широкой технической базой. Данные навыки помогают ему использовать свои знания во всех регионах России, независимо от их специфики. И, конечно же, энергетик должен любить свою профессию, подытожил Ливинский.
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