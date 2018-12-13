Глава «Россетей» уверен в востребованности профессии энергетика

Павел Ливинский произнес эти слова в Ярославле. Он выступал перед участниками Всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория», пишут «Новые известия».

Глава «Россетей» указал, что уже через несколько лет некоторые существующие сейчас профессии станут ненужными. Их отмирание связано с развитием прогресса. Многие профессии будут автоматизированы. Вместо живых людей работу станут выполнять роботы и специальные компьютерные программы.

Однако электричество будет необходимо всегда. Ток является основой современного мира. Нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшие 100 лет здесь произойдут какие-либо изменения, сказал Ливинский.

Бизнесмен добавил, что энергетика изменится. В данную область активно внедряют автоматизацию и цифровизацию процессов. Такой подход помогает оптимизировать потребление электричества ради снижения его цены для потребителей.