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Новый 2019 год
Главная новогодняя ёлка Екатеринбурга прибыла на Площадь 1905 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главная новогодняя ёлка Екатеринбурга прибыла на Площадь 1905 года

Сегодня, 10:35ОбществоФото: URA.RU
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