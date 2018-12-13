Главная новогодняя ёлка Екатеринбурга прибыла на Площадь 1905 года

Напомним, живая ель была срублена в лесу под Михайловском в 130 км от Екатеринбурга. Там же были выбраны еще 8 елей высотой от 6 до 12 метров для украшения города. В 2018 году мэрия впервые за 15 лет решила установить на Площади 1905 года живое дерево, сообщает URA.RU.