Главная новогодняя ёлка Екатеринбурга прибыла на Площадь 1905 года
Сегодня, 10:35ОбществоФото: URA.RU
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18-метровую ёлку доставили в Екатеринбург на Площадь 1905 года.
Сюжеты: Екатеринбург
18-метровую ель должны были доставить 8 декабря, но машина, перевозившая дерево, застряла в снегу. Ёлку привезли 12 декабря, рабочие сразу приступили к установке.
По словам руководителя Дирекции городских праздничных мероприятий администрации города Ильи Маркова, установка праздничного дерева займет около двух дней.
Фуру с ёлкой встречали музыканты в костюмах Дедов Морозов и ростовые куклы.
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Напомним, живая ель была срублена в лесу под Михайловском в 130 км от Екатеринбурга. Там же были выбраны еще 8 елей высотой от 6 до 12 метров для украшения города. В 2018 году мэрия впервые за 15 лет решила установить на Площади 1905 года живое дерево, сообщает URA.RU.
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