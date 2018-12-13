Находившийся в коме после ДТП на Фурманова в Екатеринбурге ребенок начал говорить
2-летний ребенок, переживший после аварии на улице Фурманова удаление части мозга и кому, начал повторять отдельные слова и понимает речь, обращенную к нему.
По словам отца 2-летнего мальчика, которого вместе с его мамой сбил автомобиль на тротуаре на улице в Фурманова в Екатеринбурге 14 ноября, он восстанавливается. Ребенок понимает обращенную к нему речь и даже повторяет отдельные слова.
По мнению отца, проблемы существуют, но мужчина уверен в победе.
Нужно время, упорство и вера, заявляет отец мальчика.
Мать ребенка тоже идет на поправку. 13 декабря ей будет сделана операция в 24 ГКБ в Екатеринбурге. После этого врачи будут ставить женщину на ноги. Возможно, что к Новому году мать мальчика выпишут. Об этом же сообщает её муж на своей странице в социальной сети.
Спасибо современной медицине и всем врачам, кто занимается нашей ситуацией. Все необходимое у нас есть, спасибо всем, кто предлагает и оказывает помощь, пишет мужчина.
Третий пострадавший в аварии тоже пережил еще одну операцию. Мужчина надеется, что после нее его выпишут на амбулаторное лечение, сообщает ЕАН.
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