Находившийся в коме после ДТП на Фурманова в Екатеринбурге ребенок начал говорить

По словам отца 2-летнего мальчика, которого вместе с его мамой сбил автомобиль на тротуаре на улице в Фурманова в Екатеринбурге 14 ноября, он восстанавливается. Ребенок понимает обращенную к нему речь и даже повторяет отдельные слова.

По мнению отца, проблемы существуют, но мужчина уверен в победе.

Нужно время, упорство и вера, заявляет отец мальчика.

Мать ребенка тоже идет на поправку. 13 декабря ей будет сделана операция в 24 ГКБ в Екатеринбурге. После этого врачи будут ставить женщину на ноги. Возможно, что к Новому году мать мальчика выпишут. Об этом же сообщает её муж на своей странице в социальной сети.

3 2-летний мальчик в коме: внедорожник сбил трех пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге Фото 14 ноября в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 марта и Фурманова водитель автомобиля марки «Honda CRV» выехал на тротуар и сбил мужчину и женщину с коляской. 2-летний ребенок находится в коме.

Спасибо современной медицине и всем врачам, кто занимается нашей ситуацией. Все необходимое у нас есть, спасибо всем, кто предлагает и оказывает помощь, пишет мужчина.