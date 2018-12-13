Прогулял: экс-полицейский в Ивделе приговорен к штрафу за подделку больничного листа
Экс-полицейский в Ивделе осужден за использование поддельного больничного.
Экс-сотрудник полиции, занимая должность заместителя начальника полиции по охране правопорядка МО МВД России «Ивдельский», прогулял работу в период с 12 по 23 декабря 2016 года, чтобы скрыть факт прогулов, мужчина предоставил лист временной нетрудоспособности по которому получил выплату в размере 21 тысячи рублей.
Экс-полицейский получил лист нетрудоспособности от гражданина, ранее осужденного за посредничество во взяточничестве.
По отрицательным мотивам мужчина был уволен из правоохранительных органов. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
13 декабря 2018 года он осужден по статьям «мошенничество» и «подделка документов» и приговорен к штрафу в размере 60 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
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