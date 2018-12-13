Проверка во ФСИН организована после непристойных фото сотрудницы из Нижнего Тагила

После публикации TagilCity.ru материала о сотруднице ФСИН, размещающей в соцсетях фотографии с цифрой 158 на спидометре и фото неприличных жестов, в ГУФСИН по Свердловской области в Нижнем Тагиле организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудницы. Данное решение было принято на двухчасовом совещании руководства ГУФСИН региона.

Конечно, будет проведена всесторонняя проверка, сотрудница уже вызвана из отпуска, с ней уже предварительно пообщались. У нас есть кодекс этики и некоторые вещи, безусловно, недопустимы,пояснили редакции в пресс-службе ГУФСИН.

Для ГУФСИН региона данная ситуация стала нетипичной и резонансной:

Это нонсенс! У нас работает самое большое число сотрудников – 6 700, это больше, чем в Москве, и на моей памяти ничего такого не происходило,сказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе.

2 Средний палец и 158 на спидометре: фото в соцсетях публикует тагильчанка в форме ФСИН Фото Жительница Нижнего Тагила, предположительно, работающая в ФСИН, в соцсетях выкладывает фото из авто с цифрой 158 на спидометре и фото неприличных жестов.

За подобного рода проступки сотрудникам грозит дисциплинарная ответственность. Но, как пояснили в ведомстве, с учетом создавшегося резонанса, наказание может быть и более строгое.