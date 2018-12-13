Ротенберг: после победы в Олимпиаде по хоккею в школы пришло много молодежи

Ротенберг напомнил, что в этом году сборная России по хоккею впервые за 26 лет привезла домой золотую медаль Олимпиады, которая в этому году прошла в Южной Корее. После этого события в спорт пришло много молодежи – эта цифра выросла с 98 тысяч до 110 тысяч человек. Об этом пишет «Советский спорт».

По словам Ротенберга, эти дети в будущем станут участниками Олимпийских Игр-2026 и 2030. Теперь задача Федерации – сформировать условия для развития потенциала юных хоккеистов, создать инфраструктуру и выстроить комплексную методику подготовки спортсменов. Планируется построить 400 новых арен. До 2020 года появятся 50 хоккейных площадок.

Сборная России стала победителем Олимпиады во многом благодаря тому, что в стране 60 миллионов человек постоянно следят за развитием хоккея

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг рассказал о том, как олимпийское золото повлияло на развитие хоккея в России и сказалось на спортивной инфраструктуре в городах страны. Спустя 26 лет Россия сумела вернуть себе звание олимпийского чемпиона по хоккею – и это большое достижение, которое благотворно влияет на развитие профессионального и любительского хоккея, подчеркнул Ротенберг. Федерация хоккея нацелена не только на подготовку спортсменов высокого уровня, но и на популяризацию спорта среди широких слоев населения, отметил председатель правления.

Недавно в России началась реализация национальной программы подготовки хоккеистов – единого стандарта, одобренного Минспортом. Развивается инфраструктура, в частности, строятся хоккейные центры, тренажерные залы и восстановительные комплексы. Соответствующие центры построены в Санкт-Петербурге, Казани и Ярославле. В настоящее время в РФ успешно играют юношеские клубы U17, U18, U19, для которых выплачиваются пособия. Многие молодые люди после хоккейных школ хотят устроиться тренерами, и Федерация предоставляет им рабочие места.