«Смешная история»: Шнуров высмеял отмену повышения зарплаты мэру Екатеринбурга
Сегодня, 19:57ОбществоФото: Сергей Шнуров/vk.com/pornolenin
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Сергей Шнуров саркастично высказался о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.
Сюжеты: Екатеринбург
Музыкант опубликовал в соцсетях свои мысли о повышении зарплаты мэру.
Смешная история – мэр Екб сам себе придумал надбавку к ЗП в 40%, написал певец.
Далее артист повествует, что фракция заявила, что главе города не стоит наглеть. По словам Шнурова, мэр наверняка перестал верить после данного инцидента в чудо перед Новым годом.
Напомним, что ранее Высокинский предложил увеличить себе заработную плату. Данный факт вызвал общественный резонанс. За отмену надбавки выступили многие представители гордумы и партии «Единая Россия». Окончательное решение примут 25 декабря, информирует ЕАН.
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