«Смешная история»: Шнуров высмеял отмену повышения зарплаты мэру Екатеринбурга

Музыкант опубликовал в соцсетях свои мысли о повышении зарплаты мэру.

Смешная история – мэр Екб сам себе придумал надбавку к ЗП в 40%, написал певец.

Далее артист повествует, что фракция заявила, что главе города не стоит наглеть. По словам Шнурова, мэр наверняка перестал верить после данного инцидента в чудо перед Новым годом.