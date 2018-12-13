Свердловские полицейские отправились на Северный Кавказ для поддержания правопорядка
Свердловские полицейские отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. Помогать стражам правопорядка будут овчарки Невада и Жаур, которые обучены поиску взрывчаток и наркотиков.
Региональный отряд полицейских отправился в Северо-Кавказский регион. Руководитель отдела профессиональной подготовки главка Владимир Лемещук доложил на построении начальнику Управления по работе с личным составом Владимиру Тиряеву, что состав правоохранительных органов готов к выполнению служебного долга.
Сотрудники МВД Свердловской области прошли спецобучение и подготовку, их снабдили необходимым фирменным оборудованием и оружием.
Сказал напутственное слово на построении представитель епархии Екатеринбурга, духовный наставник ГУ МВД региона отец Владимир. Священнослужитель благословил отряд на дальнюю дорогу: отслужил молебен и окропил полицейских святой водой.
Шесть месяцев полицейские будут помогать правоохранительным органам в поддержании порядка и обеспечении соцбезопасности, информирует пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
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