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Свердловские полицейские отправились на Северный Кавказ для поддержания правопорядка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские полицейские отправились на Северный Кавказ для поддержания правопорядка

Сегодня, 19:02ОбществоФото: глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых
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