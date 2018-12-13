Свердловские полицейские отправились на Северный Кавказ для поддержания правопорядка

Региональный отряд полицейских отправился в Северо-Кавказский регион. Руководитель отдела профессиональной подготовки главка Владимир Лемещук доложил на построении начальнику Управления по работе с личным составом Владимиру Тиряеву, что состав правоохранительных органов готов к выполнению служебного долга.

Сотрудники МВД Свердловской области прошли спецобучение и подготовку, их снабдили необходимым фирменным оборудованием и оружием.

Сказал напутственное слово на построении представитель епархии Екатеринбурга, духовный наставник ГУ МВД региона отец Владимир. Священнослужитель благословил отряд на дальнюю дорогу: отслужил молебен и окропил полицейских святой водой.