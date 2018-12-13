Ударила несовершеннолетнего ножом: свердловчанка получила 80 часов обязательных работ

13 октября 2018 года после совместного распития алкогольных напитков жительница поселка Восточный Серовского района в результате конфликта нанесла своему несовершеннолетнему брату не менее двух ударов кухонным ножом в спину. Здоровью молодого человека был нанесен легкий вред.

При вынесении приговора суд учел тот факт, что гражданка ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, признала свою вину и раскаялась в содеянном.