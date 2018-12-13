Ударила несовершеннолетнего ножом: свердловчанка получила 80 часов обязательных работ
Сегодня, 09:10ОбществоФото: pixabay.com
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20-летняя жительница Серовского района приговорен к 80 часам обязательных работ за то, что дважды ударила ножом в спину своего несовершеннолетнего брата, нанеся ему легкий вред здоровью.
13 октября 2018 года после совместного распития алкогольных напитков жительница поселка Восточный Серовского района в результате конфликта нанесла своему несовершеннолетнему брату не менее двух ударов кухонным ножом в спину. Здоровью молодого человека был нанесен легкий вред.
При вынесении приговора суд учел тот факт, что гражданка ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Мировым судьей судебного участка №6 Серовского судебного района женщина была приговорена к 80 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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