УФАС по формальным причинам отказала тагильчанам в проверке выбора оператора по ТБО
Сегодня, 21:15ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
УФАС отказала провести проверку законности процедуры по определению регионального оператора по ТБО в Нижнем Тагиле из-за отсутствия в обращении адреса, номера телефона и ФИО ответственного лица.
Сюжеты: Нижний Тагил
Общественник из Нижнего Тагила Никита Чапурин сообщил о том, что Федеральная антимонопольная служба отказала в просьбе проверить процедуру выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильчанин намерен добиться проверки со стороны вышестоящих органов, поэтому отправил обращение к представителю президента в УрФО Николаю Цурканову.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, что ранее тагильчанин обращался в УФАС с просьбой провести проверку законности выбора самого дорогого оператора по вывозу ТБО.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей