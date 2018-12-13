УФАС по формальным причинам отказала тагильчанам в проверке выбора оператора по ТБО

Общественник из Нижнего Тагила Никита Чапурин сообщил о том, что Федеральная антимонопольная служба отказала в просьбе проверить процедуру выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Тагильчанин намерен добиться проверки со стороны вышестоящих органов, поэтому отправил обращение к представителю президента в УрФО Николаю Цурканову.