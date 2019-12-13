Куйвашев вошел в топ губернаторов-блогеров благодаря сделанному своими руками столу
Сегодня, 17:19ОбществоФото: www.instagram.com/evgenykuyvashev
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По результатам ноября глава Свердловской области занял 12 место в топ-20 губернаторов-блогеров, сообщает Justmedia.
Попасть в рейтинг свердловскому губернатору помогла публикация о столах, которые он сделал собственноручно. Один из них Евгений Куйвашев подарил маме, а другой выставил на «Екатерининскую ассамблею» — благотворительный аукцион с участием уральских олигархов.
Первым среди губернаторов-блогеров стал мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занял президент Чечни Рамзан Кадыров. На третьем месте губернатор Крыма Сергей Аксенов.
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