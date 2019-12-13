Куйвашев вошел в топ губернаторов-блогеров благодаря сделанному своими руками столу

Попасть в рейтинг свердловскому губернатору помогла публикация о столах, которые он сделал собственноручно. Один из них Евгений Куйвашев подарил маме, а другой выставил на «Екатерининскую ассамблею» — благотворительный аукцион с участием уральских олигархов.