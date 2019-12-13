Начальник УМВД по Екатеринбургу уволился из полиции

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Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин написал рапорт об увольнении, сообщает «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
Информацию об увольнении Кулагина подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, но он не уточнил с какого именно числа полицейский покинет кресло.
По данным из неофициальных источников, на Кулагина оказывалось давление, и ему пришлось уйти из органов не по собственному желанию. Источники также уточняют, что вакантную должность займет полковник Андрей Швыдченко, который работает замначальника управления.
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