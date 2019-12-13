Начальник УМВД по Екатеринбургу уволился из полиции

Информацию об увольнении Кулагина подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, но он не уточнил с какого именно числа полицейский покинет кресло.

По данным из неофициальных источников, на Кулагина оказывалось давление, и ему пришлось уйти из органов не по собственному желанию. Источники также уточняют, что вакантную должность займет полковник Андрей Швыдченко, который работает замначальника управления.