Незначительные нарушения. «Тагильское пиво» прокомментировало проверку Ростехнадзора

В результате проверки были выявлены незначительные нарушения, которые не влияют на безопасность производственных процессов и не угрожают жизни и здоровью граждан, рассказали на заводе.

Напомним, в ходе проверки Ростехнадзор выявил, что на предприятии не организовано проведение экспертизы промышленной безопасности в корпусе, где обеспечивается холодоснабжение, хранится и перерабатывается сырьё и производится пиво, не подготовлен и не аттестован инженерно-технический персонал и не в полном объеме указана информация об «Аммиачно-холодильной установке» для государственной регистрации.