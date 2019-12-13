Незначительные нарушения. «Тагильское пиво» прокомментировало проверку Ростехнадзора
Сегодня, 11:34ОбществоФото: pixabay.com
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Ростехнадзор выявил на заводе «Тагильское пиво» ряд нарушений промышленной безопасности. На предприятии рассказали TagilCity.ru о результатах проверки надзорного ведомства.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщили в юридическом отделе, «Тагильское пиво» уже устранило часть нарушений. Завод проводит необходимые мероприятия для выполнения оставшихся предписаний.
В результате проверки были выявлены незначительные нарушения, которые не влияют на безопасность производственных процессов и не угрожают жизни и здоровью граждан, рассказали на заводе.
Напомним, в ходе проверки Ростехнадзор выявил, что на предприятии не организовано проведение экспертизы промышленной безопасности в корпусе, где обеспечивается холодоснабжение, хранится и перерабатывается сырьё и производится пиво, не подготовлен и не аттестован инженерно-технический персонал и не в полном объеме указана информация об «Аммиачно-холодильной установке» для государственной регистрации.
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