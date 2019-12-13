Новогодние столы россиян украсят более дешевые мандарины

В связи со снижением уровня доходов россиян и повышением цен на фрукты, жители РФ будут вынуждены приобрести к новогоднему столу более дешевые цитрусовые, в частности речь идет о мандаринах.
Объем российского рынка мандаринов оценивают в 600 тысяч тонн ежегодно. Основными поставщиками из-за рубежа являются Марокко, Турция, Пакистан и Китай, сообщило издание news.ru.
Значительная часть мандаринов, которые в Россию привозят в период с ноября по декабрь (25 процентов), поступает из Турции, Марокко и Египта. Наибольшим спросом из этого ассортимента в России пользуются наиболее дешевые фрукты.
Несмотря на то, что в этом году россияне планируют сэкономить на праздничных мандарина, полностью отказываться от них люди не станут. Речь идет, например, о замене более дорогих фруктов из Марокко на более доступные Турецкие.
Однако спрос на фрукты в целом, не ждут какие-либо серьезные перепады.
Что касается снижения реальных доходов жителей России, то оно происходило с 2014 по 2017 год, пока оно не остановилось в прошлом году. В течение первого полугодия нынешнего месяца, этот показатель снизился на 1,3 процента.