Новогодние столы россиян украсят более дешевые мандарины

Объем российского рынка мандаринов оценивают в 600 тысяч тонн ежегодно. Основными поставщиками из-за рубежа являются Марокко, Турция, Пакистан и Китай, сообщило издание news.ru.

Значительная часть мандаринов, которые в Россию привозят в период с ноября по декабрь (25 процентов), поступает из Турции, Марокко и Египта. Наибольшим спросом из этого ассортимента в России пользуются наиболее дешевые фрукты.

Несмотря на то, что в этом году россияне планируют сэкономить на праздничных мандарина, полностью отказываться от них люди не станут. Речь идет, например, о замене более дорогих фруктов из Марокко на более доступные Турецкие.

Однако спрос на фрукты в целом, не ждут какие-либо серьезные перепады.